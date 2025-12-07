NewsCalcioRassegna Stampa

Tutti i numeri di Napoli/Juve. Bomber alla pari:  Vojak e Del Piero

By Giuseppe Sacco
0

Sono 184 le sfide totali tra Napoli e Juventus di cui 158 quelle in serie A con 38 successi azzurri, 71 quelli dei bianconeri e 49 pareggi con 177 reti realizzate e 228 subite.

La prima volta che le due squadre si affrontarono in massima serie fu il 6 ottobre 1929 a Torino con la vittoria della Juventus per 3-2. I partenopei erano allenati da William Garbutt e in quella gara andò in rete Marcello Mihalic per gli azzurri con una doppietta, mentre, per i piemontesi segnarono Zoccola, Cevenini e Munerati.

I bianconeri non vincono a Fuorigrotta dal 2019

Nelle ultime dieci gare in serie A tra le due formazioni il Napoli ne ha vinte 6, la Juventus 2 e altrettanti sono anche i pareggi. La passata stagione Di Lorenzo e compagni s’imposero per 2-1 al «Maradona» contro i bianconeri, mentre, nel match d’andata a Torino la sfida terminò per 0-0. I bianconeri non vincono a Fuorigrotta dal 3 marzo 2019. Era il 26° turno di serie A e la Juve di Allegri vinse per 1-2 sugli azzurri guidati da Ancelotti. In quella gara segnarono Pjanic e Emre Can, mentre, per i partenopei andò in goal Callejòn.

Da allora i bianconeri a Napoli hanno perso ben 5 partite consecutive. Il pareggio, invece, a Fuorigrotta manca dal 2 aprile 2017.

Conte, 2 vittorie da tecnico contro la Juve

Antonio Conte ha affrontato dieci volte la Juventus da avversario come allenatore. Il bilancio vede 2 successi per il trainer salentino, 2 pareggi e 6 sconfitte, con le sue squadre che hanno realizzato 11 reti e ne hanno subite 20. La prima volta che Conte affrontò la Juve fu in serie B il 19 maggio 2007 con l’Arezzo. I bianconeri erano guidati da Didier Deschamps e vinsero per 1-5, grazie alle doppiette di Del Piero e Chiellini e alla rete di Trezeguet, mentre, per i toscani andò in goal Floro Flores. I due successi di Conte sono quello della passata stagione con il Napoli e quello sempre in massima serie il 17 gennaio 2021 con l’Inter per 2-0 in cui andarono in goal Vidal e Barella.

Spalletti, 2 ko a Fuorigrotta da avversario

Luciano Spalletti ha, invece, affrontato il Napoli da avversario come allenatore ben 17 volte e il bilancio vede 8 vittorie per il trainer toscano, 5 pareggi e 4 sconfitte con 28 reti realizzate dalle sue squadre e 16 subite. A Fuorigrotta l’ex tecnico azzurro ha perso 2 gare e precisamente la prima e l’ultima. La prima fu il 14 settembre 1997 con l’Empoli per 2-1 contro i partenopei guidati in panchina da Bortolo Mutti. Gli azzurri sbloccarono il risultato con Claudio Bellucci e raddoppiarono con Igor Protti, mentre, per i toscani segnò Carmine Esposito. L’ultima volta, invece, fu il 19 maggio 2019 quando con l’Inter perse per 4-1 contro i partenopei di Carlo Ancelotti. Una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Zielinski e Mertens per gli azzurri e la rete di Icardi su rigore.

Vojak e Del Piero i bomber della sfida

I bomber della partita sono Antonio Vojak e Alessandro Del Piero con 11 reti, seguiti da Felice Borel e Gonzalo Higuain con 9 e Giampiero Boniperti con 8 goal.

 

Fonte: Il Mattino

