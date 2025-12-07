Spalletti: “Troppa timidezza e troppe palle perse. Il Napoli ci ha portato a spasso: dobbiamo crescere in fretta”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, dopo il ko in trasferta al Maradona, vinta dagli azzurri per 2-1.

“Il Napoli è andato più forte di noi, noi siamo stati più timidi nel girare la palla, quello che era un po’ il disegno che volevamo costruire lì in mezzo, di avere superiorità”. Spalletti parla amareggiato dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli. La Juve perde 2-1 per la doppietta di Hojlund e un approccio sbagliato alla gara: i bianconeri non hanno fatto quanto avevano preparato mentre Conte e i suoi hanno trovato subito la chiave giusta per sbloccare il match: “Abbiamo perso spesso palla, di conseguenza ci hanno fatto correre perché loro sono una squadra forte ma sono anche in condizione, hanno struttura e corsa. Quindi o tieni palla oppure loro ti portano in giro per il campo perché hanno forza e hanno qualità. Bisogna fare dei passi avanti e anche velocemente, altrimenti diventa difficile… Ora abbiamo giocato diverse partite e dobbiamo un po’ tirare le somme”.

“Noi possiamo fare meglio di quanto fatto oggi. Gli abbiamo dato noi un numero di palloni incredibili. Se non guidi tu la partita, il pallone è degli altri e tu ti devi adeguare e diventa difficile – spiega Spalletti -. Il secondo palo attaccato costantemente? Abbiamo sempre perso questo blocco e loro avevano sempre un elemento da solo. Basta parlarsi però e mettersi bene in area. L’emozione di tornare al Maradona? Quando cantano queste canzoni che conosco a memoria, è chiaro che diventa uno spettacolo, una cornice incredibile”.