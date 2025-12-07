Adnkronos News

Serie A, oggi Lazio-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo e oggi, domenica 7 dicembre, ospita il Bologna all’Olimpico. Dopo il successo nel big match di Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti affrontano i rossoblù del grande ex Ciro Immobile in un vero e proprio scontro diretto in ottica Europa. La squadra di Sarri è nona a 18 punti, quella di Italiano quinta a quota 24. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Bologna, in campo oggi alle 18:  

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

Lazio-Bologna sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky 4K. Partita visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e l’app di Dazn.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Che Tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio di stasera 7 dicembre

Adnkronos News

Domenica In, da Amanda Lear a Max Biaggi: gli ospiti di oggi di Mara Venier

Adnkronos News

Serie A, oggi Napoli-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Adnkronos News

Serie A, oggi Cagliari-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.