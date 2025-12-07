fuorigioco semiautomatico
Serie A, il lunch match Cremonese/Lecce: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
0

Quattordicesima giornata di Serie A. La domenica calcistica si apre con il lunch match che mette di fronte la Cremonese di Nicola e il Lecce di Di Francesco. Le due squadre sono reduci da due vittorie molto importanti, i padroni di casa hanno addirittura battuto il lanciatissimo Bologna di Italiano al Dall’Ara. I tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanisze, Folino, Sanabria.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Kaba, Maleh

