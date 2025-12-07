CalcioNewsSerie A

Serie A: Cagliari\Roma(0-0) 1-0. Gaetano consegna la seconda sconfitta di fila a Gasperini

By Sara Di Fenza
Alla Unipol Domus Arena di Cagliari è andata in scena la gara valevole per la 14esima giornata di Serie A tra Cagliari e Roma. Una sfida che è stata incandescente e che il Cagliari ha portato a casa, anche in modo meritato. Nel primo tempo i Sardi hanno tenuto bene il campo e tutto sommato il pareggio nei primi 45 minuti è stato giusto. Nei secondi 45 sono stati ancora i rossoblu a partire meglio e su un imbucata di Folorunsho i Giallorossi si sono trovati in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Celik. Da questo momento la Roma non si è più ripresa e il Cagliari ha spinto sempre di più fino a trovare il goal con Gianluca Gaetano, su assist di Esposito. Dopo la rete dei padroni di casa la partita è diventata una sfida di nervi e i giallorossi non sono più riusciti a riprendersi. Alla fine a vincere è stato il Cagliari che sale al 14esimo posto in classifica.

