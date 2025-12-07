NewsCalcioNapoli

Roma e Napoli chiedono informazioni su Chiesa: il Liverpool riflette, Slot lo elogia

By Sara Di Fenza
Negli ultimi giorni Roma e Napoli hanno effettuato due primi contatti per Federico Chiesa, monitorando la situazione dell’esterno italiano. L’Atalanta, che è alla ricerca di un mancino capace di rientrare sul destro per completare il reparto offensivo di Gasperini, potrebbe inserirsi solo nel caso in cui si aprisse la possibilità di un prestito, ipotesi sulla quale il club bergamasco sarebbe pronto a muoversi.

Il Napoli, invece, ha margini più ridotti ma non esclude l’idea nell’ottica di allungare una panchina considerata ancora troppo corta. A complicare lo scenario c’è anche l’incertezza legata al futuro di Mohamed Salah, le cui dichiarazioni di ieri hanno alimentato dubbi sulla sua permanenza.

Nel frattempo Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato apertamente di Chiesa, sottolineandone lo spirito e l’impatto quando entra a gara in corso: «Come ho già detto, tutti possono partire titolari, ma in quel ruolo abbiamo molte alternative. Spesso è subentrato dando una scossa, continuando a correre quando altri magari si fermerebbero. Questo racconta molto della sua mentalità e della sua voglia di non mollare mai».

