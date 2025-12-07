Orologio di Francis Ford Coppola da record, battuto all’asta per 10,8 milioni di dollari

(Adnkronos) – L’orologio personalizzato del regista Francis Ford Coppola ha raggiunto la cifra straordinaria di 10,8 milioni di dollari (diritti compresi) durante l’asta organizzata sabato 6 dicembre da Phillips a New York. Il modello, un F.P. Journe Ffc Prototype, unico nel suo genere e co-progettato dallo stesso regista statunitense, è stato aggiudicato a un acquirente anonimo dopo 11 minuti di offerte serrate, secondo quanto riportato dalla casa d’aste.

La vendita rappresenta il prezzo più alto mai realizzato da un orologio in un’asta statunitense dai tempi del Rolex ‘Paul Newman’ Daytona appartenuto all’attore Paul Newman, venduto da Phillips nel 2017 per 17,8 milioni di dollari. Un risultato definito “storico” da Paul Boutros, vice presidente e responsabile del dipartimento orologi per le Americhe di Phillips: “L’importanza di questo segnatempo, frutto di una collaborazione creativa tra due menti geniali del cinema e dell’orologeria, non può essere sottovalutata”, ha dichiarato. Il prototipo, valutato almeno un milione di dollari, era stato indossato da Coppola anche alla première di “Megalopolis” al Festival di Cannes nel maggio 2024.

La vendita dell’orologio arriva in un momento delicato per l’86enne regista de “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, che ha subito un grave contraccolpo finanziario dopo l’uscita di “Megalopolis” nel 2024. Il film, costato 120 milioni di dollari e finanziato interamente con capitali personali, ha incassato appena 14,4 milioni di dollari al botteghino mondiale. In un’intervista rilasciata nel marzo scorso per il podcast “Tetragrammaton”, Coppola aveva ammesso la propria situazione economica precaria: “Non ho più soldi, perché tutto ciò che ho preso in prestito per realizzare ‘Megalopolis’ l’ho investito nel film. Praticamente è sparito. Penso che tornerà nell’arco di 15 o 20 anni, ma ora non ce l’ho”. Negli ultimi mesi, il regista ha già ceduto alcuni dei suoi beni, tra cui un’isola in Belize venduta per 1,8 milioni di dollari. La cessione dell’orologio, uno degli oggetti più preziosi della sua collezione, rappresenta dunque un ulteriore passo nel tentativo di riequilibrare la propria situazione finanziaria. (di Paolo Martini)

