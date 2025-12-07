NAPOLI-JUVENTUS: TOP & FLOP

Il Napoli giovedì 18 dicembre alle ore 20 sarà impegnato a Riad nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan di Max Allegri.

Si è giocata alle ore 20:45 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” la sfida tra il Napoli e la Juventus, valida per la quattordicesima giornata del campionato di serie A. I bianconeri dell’ex tecnico artefice del terzo scudetto partenopeo Luciano Spalletti si erano presentati privi di Vlahovic e Gatti, ma rinfrancati dalle tre vittorie consecutive tra campionato e coppe. Anche il Napoli dopo la sosta è apparso rinfrancato da quattro risultati utili positivi, in particolare dopo la vittoriosa trasferta di Roma, ma Antonio Conte continua a dover fare i conti con un’emergenza infortuni che lo ha privato dell’intero centrocampo.

Eppure, nonostante le assenze, il Napoli si prende il palcoscenico e i tre punti vincendo per 2-1.

TOP

Hojlund– Il danese trova la quinta e sesta rete in maglia azzurra realizzando una doppietta straordinaria, che resterà nella memoria per tanto tempo. Due reti alla Juventus non possono che dargli il premio di “Top Player del match”.

Elmas– Lo avevo criticato spesso in passato per il suo “giochicchiare” quando coinvolto. Oggi il macedone è stato un piccolo Lobotka guidando la mediana del campo. Tornerà utile in quella posizione del campo anche in tempi di abbondanza.

Neres– Uno dei segreti di di questo “nuovo Napoli” non è il modulo, ma la qualità degli esterni offensivi. Il brasiliano è in una condizione psicofisica straripante, fornendo l’assist per il primo gol del Napoli e mettendoci lo zampino anche sul secondo. Tanta roba!!!

Rrhamani– Che leader il kosovaro! Guida la difesa e permette ai compagni di reparto di salire a turno coprendoli a turno. Non perde un duello quando gli avversari decidono di inserire un centravanti vero. Oggi premiamo lui ma anche Buongiorno e Beukema giocano un gran match.

FLOP

Nessuno

“Top & Flop Napoli-Juventus” è a cura di Marco Lepore

