NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Juve, le possibili scelte dei due tecnici

By Emilia Verde
0

Il Napoli e la Juve si affronteranno stasera al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A, e lo faranno entrambi in emergenza infortuni. Il Corriere dello Sport scrive: “Al posto di Lobotka, l’ultimo montante al fegato, giocherà Elmas al fianco di McTominay: il lavoro dei due mediani sarà fondamentale, così come i duelli a tutto campo e le pressioni in zona palla. Conte e Spalletti la giocheranno a specchio, 3-4-2-1, ognuno a suo modo e con i propri talenti: Neres e Lang alle spalle di Hojlund, Conceiçao e Yildiz dietro il redivivo David, a maggio obiettivo del Napoli. Neres e Kenan i volti in copertina: rispettivamente 3 e 2 gol nelle ultime due partite. Particolarmente interessanti saranno gli uno contro con Koopmeiners, terzo di parte adattato, e Beukema: zone pericolose”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Juve, i convocati di Spalletti per la gara di stasera

News

Il Napoli e la Juve lotteranno con motivazioni diverse, ma con un filo comune

News

Napoli-Juve, i bianconeri arriveranno solo oggi, evitata la notte insonne

News

De Laurentiis ci crede: “Confido nel centrocampo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.