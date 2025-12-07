Napoli-Juve, le possibili scelte dei due tecnici

Il Napoli e la Juve si affronteranno stasera al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A, e lo faranno entrambi in emergenza infortuni. Il Corriere dello Sport scrive: “Al posto di Lobotka, l’ultimo montante al fegato, giocherà Elmas al fianco di McTominay: il lavoro dei due mediani sarà fondamentale, così come i duelli a tutto campo e le pressioni in zona palla. Conte e Spalletti la giocheranno a specchio, 3-4-2-1, ognuno a suo modo e con i propri talenti: Neres e Lang alle spalle di Hojlund, Conceiçao e Yildiz dietro il redivivo David, a maggio obiettivo del Napoli. Neres e Kenan i volti in copertina: rispettivamente 3 e 2 gol nelle ultime due partite. Particolarmente interessanti saranno gli uno contro con Koopmeiners, terzo di parte adattato, e Beukema: zone pericolose”.

