Napoli-Juve, i bianconeri arriveranno solo oggi, evitata la notte insonne

By Emilia Verde
Il Napoli e la Juve si sfideranno stasera al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A, ma a differenza delle altre volte, i bianconeri arriveranno solo oggi nella città partenopea. Il Corriere dello Sport scrive: “Napoli li ha amati e celebrati in maniera diversa. E se di certo è sbagliato stilare la classifica delle preferenze, è cronaca raccontare uno dei temi della vigilia: l’accoglienza che il Maradona – sold out – riserverà a Spalletti. La Juve, nel frattempo, s’è sfilata dalla lunga vigilia: arriverà in città soltanto oggi, niente notte nel solito hotel di Corso Vittorio Emanuele a scanso di clacson e notti insonni. Insomma: non è mai stata una partita qualsiasi e tantomeno lo sarà oggi”.

