Adnkronos News

Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Mosca parla di “passo positivo” con la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa affermando che abbandona l'”approccio” delle precedenti Amministrazioni e la descrizione della Russia come “minaccia diretta”. “Lo consideriamo un passo positivo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia russa Tass. Il Cremlino, ha aggiunto, sta studiando il documento e, ha sostenuto, “nel complesso i messaggi (sulle relazioni Usa-Russia) sono certamente in contrasto con gli approcci delle precedenti Amministrazioni” Usa. 

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Meteo, anticiclone africano fino a Santa Lucia: bel tempo, ma non per tutti

Adnkronos News

Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita

Adnkronos News

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti

Adnkronos News

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.