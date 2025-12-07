Montella: “L’Italia è forte, ma non serena; Yildiz è speciale”

“Deve imparare ad attaccare l’area con più cattiveria e continuità. Quando lo fa, come avete visto di recente, segna. Vedo tutte le sue partite”.

“Si può giocare con il 10 di una volta, ma deve essere un 10 che torna. Nessuno oggi, nel calcio ad alto livello, può permettersi di difendere con dieci uomini o addirittura nove”.

Tra poche ore c’è Napoli-Juve. Yildiz contro McTominay, ma soprattutto Spalletti-Conte.

“Tecnici fortissimi. Di Spalletti ho una stima smisurata, l’ho avuto a Empoli, Samp, Roma. Preparatissimo e rivoluzionario negli allenamenti, quando fa simulare le situazioni di gioco. Con Conte ho giocato un Europeo: una bellissima persona che stimo, un top anche lui, con caratteristiche diverse”.

Spalletti e la Juve?

“Lui incide quando ha tempo. Diamogli tempo”.

Conte e lo scudetto?

“Ripetersi non è impossibile, il primo è stato già un’impresa e il momento di crisi sembra passato”.

L’altra stella turca è Guler, titolare al Real Madrid.

“Sta crescendo fisicamente e questo è importantissimo. Può giocare in tutti i ruoli della mediana: play, mezzala, trequartista. E come Yildiz i margini di miglioramento sono notevoli”.

Perché in Italia non nascono Yildiz e Guler o ce ne sono di meno?

“Si può aprire un dibattito e io vivo lontano, non sono il più indicato. Però non c’è bisogno di stare in Italia per capire che si può fare di più. Cominciando dai bambini e dai dilettanti”.

Cosa suggerirebbe?

“Giocare di più con il pallone. Allenarsi con il pallone. Anche partitelle tre contro tre, come una volta, quando eravamo ragazzini noi. Imparare divertendosi. Oggi ci sono troppi tempi morti, troppe spiegazioni tattiche di minuti e minuti. I ragazzi si annoiano e perdono tempo preziosissimo: noi giocavamo per strada dalla mattina alla sera, loro qualche ora ogni settimana. Se gli togliamo anche quella…”.

Tra noi e il terzo Mondiale di fila perso ci sono Nord Irlanda, Galles e Bosnia: sarebbe un disastro epocale.

“Il Galles lo conosco, l’ho affrontato tre volte e fatto tre pari, due dei quali fuori casa. La differenza tra quando gioca a Cardiff e quando va all’estero è notevole. Partita complicata, sono molto rognosi. La Bosnia non mi pare meglio, ma se vuoi il Mondiale…”.