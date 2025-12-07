Montella: “L’Italia è forte, ma non serena; Yildiz è speciale”
“Siamo un po’ come l’Italia: gruppo difficile, noi la Spagna voi la Norvegia, e ora i playoff. Inshallah, ci vedremo al Mondiale”. Vincenzo Montella ha assistito al sorteggio anche se la sua nazionale era una delle X. E’ ct turco da settembre 2023, s’è qualificato a Euro 2024, ha conquistato la promozione in Serie A di Nations League, a marzo si gioca il Mondiale: è dal terzo posto nel 2002 che i turchi non si qualificano. Calhanoglu è il leader. Montella ha avuto il coraggio di lanciare Arda Guler e Kenan Yildiz quando non erano titolari di Real Madrid e Juventus. Intervista de La Gazzetta dello Sport:
Dove va la Turchia?
“Sta crescendo. Una squadra giovane, piena di entusiasmo. E con grandi margini di crescita. Ce la giocheremo ai playoff”.
Cosa manca rispetto alle grandissime?
“La quantità di giocatori. Spagna, Francia, Inghilterra e Portogallo hanno rose di almeno 30 elementi ad alto livello. Noi no. Quindi, per competere, dobbiamo dare il 100% nella settimana in cui si gioca”.
La Turchia non sembra inferiore all’Italia, anzi…
“Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano”.
I risultati sono discontinui.
“Ma l’Italia ha il miglior portiere del mondo, una difesa ottima, un centrocampo nel quale Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E un attacco che segna: Kean-Retegui è la coppia, ma Pio Esposito non fallisce una partita ed è giovanissimo”.
E allora cosa manca?
“La serenità”.
Lo ha detto Gattuso ai suoi dopo la Norvegia: “Dovete crederci, siete più forti degli altri ai playoff”.
“Davvero? Non lo sapevo, ma concordo. L’Italia non è debole, ma non gioca tranquilla. È sempre sotto pressione e così non è facile. Al primo errore vai in difficoltà. Deve ritrovare gioia ed entusiasmo”.
Quello che ai suoi giovani non difetta.
“Perché sono motivati, ambiziosi e hanno cervello, qualità a volte rara ma importantissima”.
Alla Juve tutti dicono che Yildiz è speciale.
“Ed è vero. Yildiz è un gran bel giocatore, una bella persona e ha soltanto vent’anni. Deve ancora crescere, riuscirà perché è ambizioso”.
Tema ricorrente: non starebbe meglio al centro?
“Mi pare presto per ingabbiarlo in un ruolo. Per ora può giocare ovunque davanti, trequartista, seconda punta. Sicuramente sul centrosinistra rende di più, è la sua zona. Deve però migliorare in una cosa”.
Quale?
“Deve imparare ad attaccare l’area con più cattiveria e continuità. Quando lo fa, come avete visto di recente, segna. Vedo tutte le sue partite”.
La Juve gli ha dato il 10, ma oggi il trequartista alla Platini, alla Zidane, dietro le due punte, sembra un lusso al quale tutti i tecnici rinunciano.
“Si può giocare con il 10 di una volta, ma deve essere un 10 che torna. Nessuno oggi, nel calcio ad alto livello, può permettersi di difendere con dieci uomini o addirittura nove”.
Tra poche ore c’è Napoli-Juve. Yildiz contro McTominay, ma soprattutto Spalletti-Conte.
“Tecnici fortissimi. Di Spalletti ho una stima smisurata, l’ho avuto a Empoli, Samp, Roma. Preparatissimo e rivoluzionario negli allenamenti, quando fa simulare le situazioni di gioco. Con Conte ho giocato un Europeo: una bellissima persona che stimo, un top anche lui, con caratteristiche diverse”.
Spalletti e la Juve?
“Lui incide quando ha tempo. Diamogli tempo”.
Conte e lo scudetto?
“Ripetersi non è impossibile, il primo è stato già un’impresa e il momento di crisi sembra passato”.
L’altra stella turca è Guler, titolare al Real Madrid.
“Sta crescendo fisicamente e questo è importantissimo. Può giocare in tutti i ruoli della mediana: play, mezzala, trequartista. E come Yildiz i margini di miglioramento sono notevoli”.
Perché in Italia non nascono Yildiz e Guler o ce ne sono di meno?
“Si può aprire un dibattito e io vivo lontano, non sono il più indicato. Però non c’è bisogno di stare in Italia per capire che si può fare di più. Cominciando dai bambini e dai dilettanti”.
Cosa suggerirebbe?
“Giocare di più con il pallone. Allenarsi con il pallone. Anche partitelle tre contro tre, come una volta, quando eravamo ragazzini noi. Imparare divertendosi. Oggi ci sono troppi tempi morti, troppe spiegazioni tattiche di minuti e minuti. I ragazzi si annoiano e perdono tempo preziosissimo: noi giocavamo per strada dalla mattina alla sera, loro qualche ora ogni settimana. Se gli togliamo anche quella…”.
Tra noi e il terzo Mondiale di fila perso ci sono Nord Irlanda, Galles e Bosnia: sarebbe un disastro epocale.
“Il Galles lo conosco, l’ho affrontato tre volte e fatto tre pari, due dei quali fuori casa. La differenza tra quando gioca a Cardiff e quando va all’estero è notevole. Partita complicata, sono molto rognosi. La Bosnia non mi pare meglio, ma se vuoi il Mondiale…”.
Cosa c’è nel suo futuro oltre il Mondiale?
“Ho rinnovato fino al 2028, sono stimato e apprezzato. In Turchia si vive bene”.