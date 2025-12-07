CalcioNapoliNews

LIVE Napoli-Juventus: (VIDEO) l’arrivo dei bianconeri al Maradona

By Lorenzo Capobianco
0

Factory della Comunicazione

Le formazioni ufficiali
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Mckennie, Locatelli,Thuram, Cabal; Conceiçao Yildiz. All. Spalletti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’arrivo
Anche il Napoli è arrivato al Maradona. Bolgia all’esterno dello stadio all’arrivo delle due squadre.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I bianconeri al Maradona

La carica di Tommy
Napoli-Juventus nel segno di Tommaso Starace, presente nello spogliatoio azzurro, come in tutte le partite casalinghe di questa stagione: «Negli spogliatoi, tra due ore è Napoli-Juve. Il profumo del caffè, il silenzio prima del rumore, la tensione bella delle grandi partite. Pronti a viverla. Forza Napoli, sempre», sono le sue parole.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I precedenti

Sono 88 le sfide nella massima serie tra Napoli e Juventus al Maradona. Il Napoli ha vinto ben 34 di queste sfide, 30 i pareggi, mentre sono 24 le vittorie della Juventus. Il Napoli vanta un trend positivo, sono infatti ben 5 le vittorie consecutive al Maradona.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Il meteo

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I precedenti

Sono 184 le sfide totali tra Napoli e Juventus di cui 158 quelle in serie A con 38 successi azzurri, 71 quelli dei bianconeri e 49 pareggi con 177 reti realizzate e 228 subite.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da dove guarderai il match?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalla nostra inviata Simon Marra il tramonto al Maradona

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’Arbitro del match: La conduzione del match sarà affidata all’arbitro La Penna, gli assistenti sono Peretti e Colarosso, il quaro Crezzini e al Var di Lissone Abisso e coadiuvato da Aureliano.

Tutto pronto, o quasi, al Maradona dove mancano solo gli spettatori per dichiarare l’inizio della sfida contro la Juventus dell’ex Spalletti.

 

A cura di Lorenzo Capobianco

 

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Le formazioni di Napoli e Juventus

News

Corriere DM: “Al Maradona ci sarà prevalentemente l’indifferenza”

News

“Il gol è come il ketchup”: Hojlund cerca la scintilla contro la Juve

News

Roma e Napoli chiedono informazioni su Chiesa: il Liverpool riflette, Slot lo elogia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.