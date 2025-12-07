CalcioNapoliNews

LIVE Napoli-Juventus: tutto pronto al Maradona

By Lorenzo Capobianco
0

I precedenti

Factory della Comunicazione

Sono 88 le sfide nella massima serie tra Napoli e Juventus al Maradona. Il Napoli ha vinto ben 34 di queste sfide, 30 i pareggi, mentre sono 24 le vittorie della Juventus. Il Napoli vanta un trend positivo, sono infatti ben 5 le vittorie consecutive al Maradona.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Il meteo

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I precedenti

Sono 184 le sfide totali tra Napoli e Juventus di cui 158 quelle in serie A con 38 successi azzurri, 71 quelli dei bianconeri e 49 pareggi con 177 reti realizzate e 228 subite.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da dove guarderai il match?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalla nostra inviata Simon Marra il tramonto al Maradona

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’Arbitro del match: La conduzione del match sarà affidata all’arbitro La Penna, gli assistenti sono Peretti e Colarosso, il quaro Crezzini e al Var di Lissone Abisso e coadiuvato da Aureliano.

Tutto pronto, o quasi, al Maradona dove mancano solo gli spettatori per dichiarare l’inizio della sfida contro la Juventus dell’ex Spalletti.

 

A cura di Lorenzo Capobianco

 

Potrebbe piacerti anche
News

“Il gol è come il ketchup”: Hojlund cerca la scintilla contro la Juve

News

Roma e Napoli chiedono informazioni su Chiesa: il Liverpool riflette, Slot lo elogia

News

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus secondo Il Mattino

News

Impresa Napoli Primavera: 3-1 alla capolista Fiorentina e sogno Youth League

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.