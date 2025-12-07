LIVE Napoli-Juventus: tutto pronto al Maradona

I precedenti

Sono 88 le sfide nella massima serie tra Napoli e Juventus al Maradona. Il Napoli ha vinto ben 34 di queste sfide, 30 i pareggi, mentre sono 24 le vittorie della Juventus. Il Napoli vanta un trend positivo, sono infatti ben 5 le vittorie consecutive al Maradona.

Il meteo

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

I precedenti

Sono 184 le sfide totali tra Napoli e Juventus di cui 158 quelle in serie A con 38 successi azzurri, 71 quelli dei bianconeri e 49 pareggi con 177 reti realizzate e 228 subite.

Da dove guarderai il match?

Dalla nostra inviata Simon Marra il tramonto al Maradona

L’Arbitro del match: La conduzione del match sarà affidata all’arbitro La Penna, gli assistenti sono Peretti e Colarosso, il quaro Crezzini e al Var di Lissone Abisso e coadiuvato da Aureliano.

Tutto pronto, o quasi, al Maradona dove mancano solo gli spettatori per dichiarare l’inizio della sfida contro la Juventus dell’ex Spalletti.

A cura di Lorenzo Capobianco