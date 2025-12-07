L’ albero di Natale: la tradizione cattolica lo vuole l’otto dicembre…

In Italia la festa dell’Immacolata Concezione, l’otto dicembre, segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio: è il giorno in cui si allestiscono albero e presepe. Si tratta di una festa cattolica, proclamata dogma dal Papa Pio IX nel 1854. La chiesa celebra la convinzione che Maria sia stata concepita senza peccato originale. Questa ricorrenza, molto sentita in Italia, è diventata anche un momento simbolico per dare avvio alle celebrazioni natalizie. Fare l’albero è una tradizione molto antica, anche se non esiste una vera e propria regola che stabilisce il giorno in cui realizzarlo. Secondo la Chiesa Cattolica si fa nel giorno dell’Immacolata Concezione, ma chi non ha intenzione di seguire la religione, può scegliere di farlo pochi giorni prima della vigilia di Natale: durante il solstizio d’inverno. Perché non bisogna dimenticare che, anticamente, il Natale veniva visto come un giorno pagano. L’albero di Natale, dicevamo, ha origini antiche: alcune teorie lo collocano tra i riti pagani di rinascita della natura, altri lo fanno risalire alle tradizioni germaniche medievali. Negli ultimi decenni è passato da simbolo tradizionale e religioso a vero e proprio oggetto di design, riflettendo cambiamenti culturali, sociali ed ecologici. Oggi convivono l’abete classico, le versioni sintetiche e persino soluzioni creative come alberi sospesi o minimalisti. Ha radici antiche nelle culture nordiche e celtiche, dove i sempreverdi erano simbolo di vita eterna e rinascita. In Italia la tradizione si è diffusa nell’Ottocento, grazie alla Regina Margherita che introdusse l’ usanza di addobbare un abete a corte. Negli ultimi anni gli alberi sintetici sono sempre più diffusi per motivi pratici ed ecologici, durano molti anni e riducono l’impatto ambientale rispetto al taglio di abeti veri. Non troviamo solo abeti classici, ma anche alberi slim, colorati, luminosi e addirittura sospesi al soffitto per chi ha poco spazio. Le decorazioni sono iniziate ad essere sempre più personalizzate, dalle palline tradizionali alle luci led programmabili, agli ornamenti tematici che riflettono gusti personali e mode del momento. Cresce l’attenzione verso materiali riciclati, alberi provenienti da foreste certificate e addobbi eco-friendly. L’albero di Natale è diventato un simbolo identitario: racconta lo stile della famiglia e il modo di vivere la festa. E tu…sarai impegnato domani con il tuo? E, quale soluzione sceglierai? Vincerà la moda o la tradizione?

Ludovica Raja