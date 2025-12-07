CalcioNewsRassegna Stampa

Juventus: David in attacco, dubbio in mediana per Spalletti

By Gabriella Calabrese
Le novità maggiori in attacco in casa bianconera. Mister Spalletti dovrebbe puntare su David in attacco e si interroga sul centrocampo. Scrive il CdS: David in vantaggio su Openda. Miretti che insidia Thuram. Koopmeiners di nuovo in difesa con Kalulu e Kelly. La Juve anti-Napoli è praticamente fatta ma Spalletti preferisce sciogliere la riserva prima con i giocatori che davanti a taccuini e telecamere. Sarà la seconda volta, delle tante in arrivo, senza Vlahovic e quindi i fari sono inizialmente sull’attacco. Occhi puntanti quindi su David, che è la prima opzione per sostituire Dusan, specie dopo la prova positiva in Coppa Italia. A centrocampo, tornerà dal primo minuto Locatelli, mentre al fianco del capitano c’è un punto interrogativo: la fisicità di Thuram, a riposo con l’Udinese, o la qualità di Miretti? Il ballottaggio è in corso. Sulle fasce, pronti Cambiaso e McKennie. “

