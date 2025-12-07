Adnkronos News

Inter Miami campione MLS, Messi trionfa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’Inter Miami di Leo Messi trionfa nella MLS. La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. In finale, Miami supera 3-1 i Vancouver Whitecaps. L’Inter apre le marcature all’8′ con l’autorete di Ocampo. I canadesi pareggiano al 60′ con Ali Ahmed. Inter Miami avanti di nuovo al 71′ con De Paul e tris in pieno recupero, al 96′, quando Allende sfrutta l’assist di Messi. Il fuoriclasse argentino mette in bacheca il 44esimo titolo della carriera. 

Factory della Comunicazione

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede…

Adnkronos News

Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese

Adnkronos News

Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte

Adnkronos News

Prima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.