“In campo” Napoli/Juve. La top 11 degli infortunati
Conte deve arrangiarsi a centrocampo, Spalletti in difesa: un big match tra squadre in emergenza
La lista degli assenti è prestigiosa quanto gli uomini che scenderanno in campo domani. Napoli e Juventus arrivano a questa sfida pieni di infortuni. Conte ha gli uomini contati a centrocampo, Spalletti invece dovrà arrangiarsi soprattutto in difesa. Schierato in un 4-3-1-2, l’undici combinato degli indisponibili è praticamente una squadra da scudetto.
In porta ci sarebbe Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro lo scorso ottobre. Fortunatamente, il periodo di convalescenza è quasi finito: il rientro è previsto per la fine del mese.
Uno degli ultimi ad essersi aggiunto alla lista degli infortunati è Federico Gatti, che ha riportato una lesione del menisco durante la partita di Coppa Italia con l’Udinese. Il problema ha richiesto un intervento chirurgico, dovrebbe essere nuovamente a disposizione intorno a metà gennaio.
Poche settimane fa Rugani ha accusato un problema muscolare al soleo, durante una seduta di allenamento. Secondo la tabella di recupero, dovrebbe tornare a disposizione tra 10-15 giorni.
Lo scorso 14 ottobre, Bremer si è sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale. In un primo momento, la speranza era quella di recuperarlo proprio per la sfida col Napoli, ma con ogni probabilità si rivedrà in campo a gennaio.
L’esterno del Napoli ha riportato una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare finora le sfide con Qarabag e Roma, a cui si aggiunge anche la Juventus. Ma le sue condizioni sono in netto miglioramento, potrebbe tornare tra i convocati già per la gara di Champions League col Benfica, o al massimo nell’impegno successivo con l’Udinese.
Durante l’ultima sosta per le nazionali, Anguissa ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A ogni modo, tra i lungodegenti a centrocampo dovrebbe essere il primo a recuperare, presumibilmente a gennaio inoltrato.
Lo scozzese si è dovuto operare a Londra per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Dovrà restare lontano dal campo almeno fino ai primi di febbraio, come rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna in una recente intervista.
Lobotka non desta preoccupazione, ma non sarà arruolabile per la sfida con i bianconeri. Lo slovacco ha accusato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, durante il riscaldamento precedente alla sfida col Cagliari. Il suo recupero è questione di pochi giorni.
Il ruolo di fantasista nella top 11 degli assenti non poteva non essere di Kevin De Bruyne. Anche per il belga – come per Anguissa – si tratta di una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Ma per lui il problema è più serio ed è stato operato; nel 2023 aveva subito già un altro intervento per riparare proprio quel muscolo. Il rientro è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.
Vlahovic si è infortunato durante l’ultima gara di campionato col Cagliari, in cui ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Si è operato e dovrà stare fuori per più di tre mesi, con un recupero previsto a marzo.
Lukaku non ha collezionato una presenza in stagione, perché ad agosto durante l’amichevole con l’Olympiacos si è procurato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Tuttavia, il suo rientro è ormai alle porte e dalla settimana prossima ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo tra i convocati. Per ora, però, meglio non rischiarlo.
Fonte: Gazzetta