“In campo” Napoli/Juve. La top 11 degli infortunati

Conte deve arrangiarsi a centrocampo, Spalletti in difesa: un big match tra squadre in emergenza

 

De Bruyne

La lista degli assenti è prestigiosa quanto gli uomini che scenderanno in campo domani. Napoli e Juventus arrivano a questa sfida pieni di infortuni. Conte ha gli uomini contati a centrocampo, Spalletti invece dovrà arrangiarsi soprattutto in difesa. Schierato in un 4-3-1-2, l’undici combinato degli indisponibili è praticamente una squadra da scudetto.

Alex Meret

Napoli?s goalkeeper Alex Meret during the Serie A soccer match between Napoli and Pisa at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern italy - Monday , September 22 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

In porta ci sarebbe Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro lo scorso ottobre. Fortunatamente, il periodo di convalescenza è quasi finito: il rientro è previsto per la fine del mese.

Federico Gatti

Juventusâs Federico Gatti celebrates after scoring the 2-1 goal for his team during the Serie A soccer match between Juventus Fc and Udinese at the Juventus Stadium in Turin, north west Italy - October 29, 2025. Sport - Soccer (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

Uno degli ultimi ad essersi aggiunto alla lista degli infortunati è Federico Gatti, che ha riportato una lesione del menisco durante la partita di Coppa Italia con l’Udinese. Il problema ha richiesto un intervento chirurgico, dovrebbe essere nuovamente a disposizione intorno a metà gennaio.

Daniele Rugani

Juventus' Daniele Rugani warms up prior to the Serie A soccer match between Juventus and Torino at the Allianz Stadium in Turin, north west Italy - Saturday, Nov. 8, 2025. Sport - Soccer . (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Poche settimane fa Rugani ha accusato un problema muscolare al soleo, durante una seduta di allenamento. Secondo la tabella di recupero, dovrebbe tornare a disposizione tra 10-15 giorni.

Gleison Bremer

Juventusâ Bremer during the Uefa Champions League soccer match, between Juventus and Borussia Dortmund at the Allianz Stadium in Turin, north west Italy - Tuesday, September 16, 2025. Sport - Soccer (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Lo scorso 14 ottobre, Bremer si è sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale. In un primo momento, la speranza era quella di recuperarlo proprio per la sfida col Napoli, ma con ogni probabilità si rivedrà in campo a gennaio.

Miguel Gutierrez

L’esterno del Napoli ha riportato una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare finora le sfide con Qarabag e Roma, a cui si aggiunge anche la Juventus. Ma le sue condizioni sono in netto miglioramento, potrebbe tornare tra i convocati già per la gara di Champions League col Benfica, o al massimo nell’impegno successivo con l’Udinese.

Frank Anguissa

Napoliâs Andre-Frank Zambo Anguissa â EA SPORTS FC Player of the month di ottobre during the Serie A soccer match between Napoli and Atalanta at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern italy - Saturday , November 22 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Durante l’ultima sosta per le nazionali, Anguissa ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A ogni modo,  tra i lungodegenti a centrocampo dovrebbe essere il primo a recuperare, presumibilmente a gennaio inoltrato.

Billy Gilmour

Gilmour

Lo scozzese si è dovuto operare a Londra per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Dovrà restare lontano dal campo almeno fino ai primi di febbraio, come rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna in una recente intervista.

Stanislav Lobotka

Lobotka

Lobotka non desta preoccupazione, ma non sarà arruolabile per la sfida con i bianconeri. Lo slovacco ha accusato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, durante il riscaldamento precedente alla sfida col Cagliari. Il suo recupero è questione di pochi giorni.

Kevin De Bruyne

de bruyne

Il ruolo di fantasista nella top 11 degli assenti non poteva non essere di Kevin De Bruyne. Anche per il belga – come per Anguissa – si tratta di una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Ma per lui il problema è più serio ed è stato operato; nel 2023 aveva subito già un altro intervento per riparare proprio quel muscolo. Il rientro è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Dusan Vlahovic

Vlahovic

Vlahovic si è infortunato durante l’ultima gara di campionato col Cagliari, in cui ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Si è operato e dovrà stare fuori per più di tre mesi, con un recupero previsto a marzo.

Romelu Lukaku

Lukaku

Lukaku non ha collezionato una presenza in stagione, perché ad agosto durante l’amichevole con l’Olympiacos si è procurato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Tuttavia, il suo rientro è ormai alle porte e dalla settimana prossima ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo tra i convocati. Per ora, però, meglio non rischiarlo.

