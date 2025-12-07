“In campo” Napoli/Juve. La top 11 degli infortunati

Lobotka non desta preoccupazione, ma non sarà arruolabile per la sfida con i bianconeri. Lo slovacco ha accusato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, durante il riscaldamento precedente alla sfida col Cagliari. Il suo recupero è questione di pochi giorni.

Kevin De Bruyne

Il ruolo di fantasista nella top 11 degli assenti non poteva non essere di Kevin De Bruyne. Anche per il belga – come per Anguissa – si tratta di una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Ma per lui il problema è più serio ed è stato operato; nel 2023 aveva subito già un altro intervento per riparare proprio quel muscolo. Il rientro è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Dusan Vlahovic

Vlahovic si è infortunato durante l’ultima gara di campionato col Cagliari, in cui ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Si è operato e dovrà stare fuori per più di tre mesi, con un recupero previsto a marzo. Romelu Lukaku Lukaku non ha collezionato una presenza in stagione, perché ad agosto durante l’amichevole con l’Olympiacos si è procurato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Tuttavia, il suo rientro è ormai alle porte e dalla settimana prossima ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo tra i convocati. Per ora, però, meglio non rischiarlo.

Fonte: Gazzetta