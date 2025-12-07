NewsCalcioNapoli

Impresa Napoli Primavera: 3-1 alla capolista Fiorentina e sogno Youth League

By Sara Di Fenza
Il Napoli Primavera ha conquistato un’altra vittoria in quel di Cercola contro la Fiorentina prima in classifica. Sembrava eccessivo pensare ai tre punti alla vigilia per la caratura importante dell’avversario. E invece, gli azzurrini hanno messo in campo tutto il lavoro svolto con Rocco, togliendosi non solo una bella soddisfazione a livello morale, ma soprattutto dando un gran segnale al campionato.In precedenza, però, i ragazzi di Rocco erano comunque riusciti ad arrivare al 3-0 a inizio ripresa. Raggioli al 47′ e Camelio al 53′ su rigore hanno dato una bel colpo alla partita.Tuttavia, quest’ultimo ha ricevuto due gialli in pochi minuti: il primo per essersi tolto la maglia esultando, il secondo per un fallo tattico. Un’ingenuità che però non ha disunito il Napoli. Nel finale, il gol di Sadotti dalla lunga distanza con Spinelli fuori dai pali ha certificato il 3-1.Sconfitta che potrebbe costare alla Fiorentina di Daniele Galloppa di essere scavalcata dalla Roma in testa alla classifica, impegnata in questi minuti a Cesena. Per il Napoli, invece, si tratta della seconda vittoria consecutiva in Primavera 1, la quarta in cinque partite. Numeri che portano gli azzurrini a 16 punti, a +5 sulla zona playout in attesa di Lazio-Frosinone. E adesso c’è la Youth League, con un sogno da rincorrere. Al termine della partita i ragazzi di Rocco festeggiano a bordocampo cantando “Stupida avventura” di Nino D’angelo.

Fonte: Il Mattino

