Il Napoli e la Juve lotteranno con motivazioni diverse, ma con un filo comune

Il Napoli e la Juve si affronteranno stasera al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A, per quella che non è mai una partita “normale”. Il Corriere dello Sport scrive: “E d’accordo i significati tecnici e l’importanza per tutti in ottica classifica, con il Napoli impegnato a riconquistare il primo posto scippato dall’Inter almeno per un giorno e la Juve a -4 dalla Champions e -1 dalla zona coppe, ma il cuore di questa storia è il sentimento. In tutte le declinazioni comprese nei grandi opposti che si attraggono: odi et amo”.

Factory della Comunicazione