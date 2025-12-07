NewsCalcioNapoli

Hojlund, due mesi senza gol: il Napoli aspetta il suo centravanti

By Sara Di Fenza
0

Rasmus Hojlund non segna con la maglia del Napoli dal 5 ottobre, quando decise la sfida con il Genoa al Maradona. Da allora sono passate dieci partite e 915 minuti senza trovare la porta, una siccità arrivata proprio dopo il momento più brillante della sua stagione, quando aveva timbrato anche una doppietta in Champions League contro lo Sporting. Da quel trittico di reti in cinque giorni è calato il silenzio, interrotto solo dal rigore sbagliato con il Qarabag. Ora, però, il danese sembra essersi rimesso in moto: negli ultimi impegni ha servito un assist pesante a Neres all’Olimpico e ha trasformato il suo penalty nella lunga serie dei rigori contro il Cagliari. Con la Juventus alle porte e il Maradona pronto a esplodere, il Napoli spera che sia arrivato il momento giusto per ritrovare il suo bomber.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Maradona, 1984: il giorno in cui sfiorò la Juventus e diventò leggenda del Napoli

News

Carannante a Stile TV: “Juve preoccupata, il Napoli sa tirare fuori le unghie. Conte…

News

Damiani: “Partita importante non decisiva”

News

Esposito su Spalletti: “Io lo applaudirei”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.