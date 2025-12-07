Hojlund, due mesi senza gol: il Napoli aspetta il suo centravanti

Rasmus Hojlund non segna con la maglia del Napoli dal 5 ottobre, quando decise la sfida con il Genoa al Maradona. Da allora sono passate dieci partite e 915 minuti senza trovare la porta, una siccità arrivata proprio dopo il momento più brillante della sua stagione, quando aveva timbrato anche una doppietta in Champions League contro lo Sporting. Da quel trittico di reti in cinque giorni è calato il silenzio, interrotto solo dal rigore sbagliato con il Qarabag. Ora, però, il danese sembra essersi rimesso in moto: negli ultimi impegni ha servito un assist pesante a Neres all’Olimpico e ha trasformato il suo penalty nella lunga serie dei rigori contro il Cagliari. Con la Juventus alle porte e il Maradona pronto a esplodere, il Napoli spera che sia arrivato il momento giusto per ritrovare il suo bomber.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport