Adnkronos News

Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è ‘sospetto’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Lando Norris ‘graziato’ nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, leader iridato e destinato a diventare campione del mondo, non subisce provvedimenti per una manovra a dir poco sospetta nel 24esimo giro. Norris, reduce dal pit-stop, deve superare la Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda, compagno di squadra di Max Verstappen. Norris attacca il nipponico e lo supera portando almeno 2 ruote della monoposto fuori dai limiti della pista. Un’eventuale penalità complicherebbe molto la giornata di Norris, che con un quarto posto finale perderebbe il Mondiale in caso di vittoria di Verstappen. Gli steward esaminano l’episodio e adottano provvedimenti: 5” di penalità, ma per Tsunoda… 

Factory della Comunicazione

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

Adnkronos News

Cagliari-Roma oggi, il match in diretta

Adnkronos News

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

Adnkronos News

Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica:…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.