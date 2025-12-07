Adnkronos News

Folorunsho, insulti alla madre di Hermoso e poi le scuse: il caso in Cagliari-Roma

(Adnkronos) – Prima gli insulti e le offese, poi le scuse. Michael Folorunsho protagonista del caso che monopolizza l’attenzione in Cagliari-Roma. Il centrocampista sardo, in un momento rovente del match, ha rivolto pesantissimi insulti alla madre di Mario Hermoso, difensore spagnolo dei giallorossi. Le telecamere hanno ‘beccato’ Folorunsho e il labiale eloquente è rimbalzato sui social. 

“Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c’era tensione e ad una offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che ‘finita la partita finisce tutto'”, il posto con cui Folorunsho si scusa su Instagram. 

