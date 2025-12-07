F1 Gp Abu Dhabi, ordine d’arrivo e classifiche finali del Mondiale
(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris.
1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri – 1h26’07”469
2. Oscar Piastri (McLaren) + 12”594;
3. Lando Norris (McLaren) + 16”572;
4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”279;
5. George Russell (Mercedes) + 48”563;
6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1’07”562;
7. Esteban Ocon (Haas) + 1’09”876;
8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1’12”670;
9. Lance Stroll (Sauber) + 1’14”523;
10. Oliver Bearman (Haas) + 1’16”166;
11. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1’19”014;
12. Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1’21”043;
13. Carlos Sainz (Williams) + 1’22”158;
14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1’23”794;
15. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1’24”399;
16. Alexander Albon (Williams) + 1’30”327;
17. Isack Hadjar (RB) + 1 giro;
18. Liam Lawson (RB) + 1 giro;
19. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro;
20. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro.
1. Lando Norris (McLaren) – 423 punti;
2. Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti;
3. Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti;
4. George Russell (Mercedes) – 319 punti;
5. Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti;
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti;
7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti;
8. Alexander Albon (Williams) – 73 punti;
9. Carlos Sainz (Williams) – 64 punti;
10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti;
11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti;
12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti;
13. Oliver Bearman (Haas) – 42 punti;
14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti;
15. Esteban Ocon (Haas) – 38 punti;
16. Lance Stroll (Aston Martin) – 34 punti;
17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti;
18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti;
19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti;
20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti.
