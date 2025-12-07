Adnkronos News

Elodie si ferma: “Ora stop, torno nel 2027”

(Adnkronos) – “Mi fermo, torno nel 2027”. Elodie si prende un anno sabbatico da tour e concerti, a giudicare dall’annuncio nello show andato in scena ieri sera a Roma. “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore”, le parole della cantante rivolte al pubblico. “Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa. Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027”, l’annuncio. 

