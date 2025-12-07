NewsCalcioNapoli

Elmas: “Posso fare tutto, oggi da mediano ho risposto bene. Tre punti pesanti contro una Juve diversa dal previsto”

By Emanuela Menna
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN nel post partita di Napoli-Juventus, vinta dagli azzurri 2-1. Ecco le sue parole:

“In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L’importante è che abbia vinto la squadra, se serve qualcos’altro ci provo”.

Come ti sei trovato in questo ruolo? “Giocare con McTominay è stato bello, lui è un po’ più offensivo e io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto”.

Vi aspettavate una Juventus schierata così?Abbiamo preparato la partita come se giocassero con una punta, ma il mister ci ha detto di andare a prenderli e abbiamo ottenuto questi tre punti importanti”.

