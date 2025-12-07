Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”

(Adnkronos) – “‘Spara a Giorgia’ e firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo”. Lo scrive sui social, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, postando una foto del muro con la scritta di minacce verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

