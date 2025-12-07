Di Lorenzo: “Prestazione intensa e di squadra. Nelle difficoltà è uscito il vero gruppo, siamo contenti”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Juventus.

“Abbiamo fatto una bella partita intensa e con grande ritmo come ci chiede il mister, giocandocela a viso aperto. Queste sono le nostre caratteristiche, sono contento per Hojlund che ha fatto due gol ma che in generale ci da sempre una grandissima mano.

Ritrovato compattezza e convinzione? Nelle difficoltà vengono fuori le persone ed il gruppo. Abbiamo risposto alla grande e questo è sintomo di gruppo sano e forte, siamo contenti.”