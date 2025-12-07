NewsCalcioRadio e Tv

Di Fusco: “Lucca? Deve capire che bisogna saper gestire la pressione”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Si è visto un Napoli determinato contro la Roma e credo sia la migliore partita in tutti i sensi. Conte ha fatto sparire ciò che è successo prima. Bisognava limitare i danni in questo periodo, invece anche nelle difficoltà la squadra sta portando punti a casa. Adesso è il momento di arrivare fino a gennaio. Poi magari il mercato porterà rinforzi e rientrerà qualcuno dall’infermeria.

 Ricordo quando contro il Torino Conte a sinistra mise Spinazzola. Oggi mi fa piacere che Lang ha risposto alle occasioni in cui è stato chiamato. Il cambio di modulo ha favorito l’inserimento di Neres e dello stesso olandese e ha messo in evidenza le loro doti. Gli infortuni sono talmente tanti che forse qualcosa si è sbagliato, ma io credo che da tutta questa vicenda abbia imparato qualcosa anche Conte.

Penso che l’infortunio di Bremer per la Juventus sia più importante rispetto agli altri. Quando era tornato, i bianconeri avevano messo a posto la difesa”.

