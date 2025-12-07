NewsCalcioRassegna Stampa

De Laurentiis ritorna sulla questione stadio: “Bisogna ripensarlo da zero”

By Emilia Verde
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è ritornato a parlare della questione stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “A proposito dello stadio: Adl torna sull’argomento. «Bisogna ripensarlo da zero, ristrutturare mantenendo tutto com’è non è possibile. Servono architetti di livello mondiale e insieme anche un progetto moderno e funzionale. A Londra hanno demolito e ricostruito, mentre qui si discute se abbattere il Maradona: servono parcheggi, servizi e spazi moderni. Come posso competere con Milan e Inter senza uno stadio da settantamila posti e centoventi skybox moderni, se nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno? Non siamo in Africa: siamo a Napoli, la culla della civiltà mediterranea, un ponte verso il futuro»”.

