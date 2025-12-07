NewsCalcioRassegna Stampa

De Laurentiis ci crede: “Confido nel centrocampo”

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà stasera al Maradona, la Juve di Spalletti, e lo farà in totale emergenza a centrocampo, dopo l’ennesimo infortunio, quello di Lobotka, ma il presidente De Laurentiis ci crede. Il Corriere dello Sport scrive: “Sette assenti e totale emergenza in mediana dopo l’infortunio di Lobotka. Eppure, Aurelio De Laurentiis ci crede: «Confido nel centrocampo», ha detto in occasione di Napoli Racing Show. «Nella disgrazia si trovano sempre le soluzioni vincenti. Noi napoletani siamo stati abituati di necessità, virtù». Poche ma fiduciose parole del presidente alla vigilia della sfida con la Juve di Spalletti, di nuovo al Maradona dopo oltre due anni e lo scudetto del 2023”.

