Damiani: “Partita importante non decisiva”

Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ecco le sue parole:

Chi rischia di più tra Conte e Spalletti? Né uno né l’altro, voglio dire. Rischia la squadra. È una partita importante, non decisiva, potrebbe già però dare un senso alla stagione. Due grandi allenatori, due allenatori tra i più bravi in Europa, quindi mi aspetto una bella partita, mi auguro che ci siano tanti gol e da ex da una parte e dall’altra, salomonicamente, vinca il migliore.

Mercato di gennaio? Difficile a gennaio trovare un giocatore che possa migliorare. Si può fare qualche ritocco. Poi per prendere un giocatore all’altezza ci vogliono almeno 20-30 milioni. Allora, c’è questo budget, non c’è? Si può prendere un giocatore per allungare la rosa però non credo che cambierà la fisionomia della squadra”.