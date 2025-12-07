Soccer Football - Serie A - Napoli v Juventus - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - January 13, 2023 General view during the match REUTERS/Ciro De Luca
Damiani: “Partita importante non decisiva”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ecco le sue parole:

Chi rischia di più tra Conte e Spalletti? Né uno né l’altro, voglio dire. Rischia la squadra. È una partita importante, non decisiva, potrebbe già però dare un senso alla stagione. Due grandi allenatori, due allenatori tra i più bravi in Europa, quindi mi aspetto una bella partita, mi auguro che ci siano tanti gol e da ex da una parte e dall’altra, salomonicamente, vinca il migliore.

Mercato di gennaio? Difficile a gennaio trovare un giocatore che possa migliorare. Si può fare qualche ritocco. Poi per prendere un giocatore all’altezza ci vogliono almeno 20-30 milioni. Allora, c’è questo budget, non c’è? Si può prendere un giocatore per allungare la rosa però non credo che cambierà la fisionomia della squadra”.

