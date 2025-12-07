Damiani: “Stasera, Vergara sì, ma a gara in corso”

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Oscar Damiani, doppio ex Napoli-Juventus

“Napoli-Juventus non credo che sarà una partita tra Spalletti e Conte, ma saranno i giocatori a decidere questa partita importante. Mi auguro sia una bella partita. La Juventus è una squadra di livello, ma i risultati dipendono da molti fattori. Credo sia una squadra da primi quattro posti insieme ad Inter, Milan, Napoli e Roma.

Elmas o Vergara in campo? Metterei Vergara a partita in corso per non dargli troppa responsabilità. Elmas e McTominay formano una bellissima coppia che può combinarsi bene.

Mercato del Napoli a gennaio? Prenderei un centrocampista, anche se nella finestra invernale si fatica a migliorare una rosa. È difficile trovare giocatori che cambino la fisionomia di una squadra, meglio cercare di recuperare i giocatori infortunati il prima possibile. Se hai tanti soldi è giusto intervenire, altrimenti no. Mainoo dello United è un buon giocatore ma ci metterebbe tempo ad ambientarsi. Bisognerebbe puntare su un vice Anguissa, perché è il ruolo più importante. Lo scudetto lo vincerà chi sbaglia meno, ma ci vuole qualità e calciatori di livello. Adesso è presto, ci sono tantissime partite. Speriamo che sia un bel campionato.

Diouf? È un ottimo calciatore, però non è ancora pronto per fare la differenza. In una squadra dove subentra può dire la sua. Napoli-Juve sono bellissime partite. Gli anni a Napoli sono stati indimenticabili e meravigliosi.”

Factory della Comunicazione