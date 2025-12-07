Da Napoli a New York: che festa per il magazziniere mito del caffè

La Storia del Napoli, in qualche modo addirittura di Napoli, a New York.

Tommaso Starace vanta quasi quarant’anni in azzurro, ha vissuto sulla sua pelle e nei suoi occhi tutti e 4 gli scudetti sin dall’era di Maradona, ed è entrato nel mito del Calcio Napoli grazie alla sua simpatia…e al suo leggendario caffè. Già, “l’uomo del caffè del Napoli”, come si definisce lui stesso sui suoi profili social, dalla sua costiera sorrentina fino oggi alla Grande Mela.

Risate, spensieratezza, e soprattutto tanto cuore, tra le braccia dell’amico Ciro Iovine, tra le mura della pizzeria Song’ E Napule NYC. Uno spaghetto al pomodoro, una partita a carte, e, naturalmente, l’immancabile moka che lo ha reso un simbolo della nostra Napoli nel mondo.

Di nuovo coi baffi e come sempre in gran forma, accolto come famiglia e da un’autentica schiera di fan.

Che allegria con Tommaso, con un Ciro quasi commosso. Che festa a New York, che città senza confini che è la nostra Napoli.

Fonte Il Mattino