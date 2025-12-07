Corriere DM: “Al Maradona ci sarà prevalentemente l’indifferenza”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“La fortuna aiuta chi se lo merita e il Napoli ha affrontato bene la partita contro il Cagliari. A Conte non è piaciuto l’approccio del secondo tempo e infatti il Cagliari ha avuto delle opportunità. La comunicazione del tecnico, dopo la vittoria, era troppo pesante. Evidentemente aveva percepito che problema avesse Lobotka e l’emergenza del centrocampo.

Con Conte bisogna meritarsi il posto, piaccia o non piaccia. Per rivedere Neres nel tabellino c’è stata un’attesa di diversi mesi. Il suo prime dura poche giornate. Nel Napoli c’è un livello alto, fino a questo momento Lucca non ha sfruttato le opportunità avute.

Spalletti? Credo che tra applausi, fischi e indifferenza, penso che al Maradona regnerà l’indifferenza come maggioranza.

Vergara? Penso che debba cambiare la mentalità del calcio italiano. È facile lanciare i giovani quando sono Pio Esposito, già formati. Vergara ha dimostrato di poter rientrare nelle rotazioni. Magari può essere il Bartesaghi del Napoli. All’esordio ha fatto l’assist a Lucca, non ricordo quanti giocatori hanno inciso così.

Per gli infortuni potrebbero esserci due fattori. I carichi di lavoro, per esempio, ma anche l’età media. Chi si è fatto male come per esempio De Bruyne, Lukaku, Lobotka, Rrahmani, hanno comunque un’età media alta”.