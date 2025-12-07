NewsCalcioRadio e Tv

Corriere DM: “Al Maradona ci sarà prevalentemente l’indifferenza”

By Giuseppe Sacco
0

 

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Factory della Comunicazione

“La fortuna aiuta chi se lo merita e il Napoli ha affrontato bene la partita contro il Cagliari. A Conte non è piaciuto l’approccio del secondo tempo e infatti il Cagliari ha avuto delle opportunità. La comunicazione del tecnico, dopo la vittoria, era troppo pesante. Evidentemente aveva percepito che problema avesse Lobotka e l’emergenza del centrocampo.

Con Conte bisogna meritarsi il posto, piaccia o non piaccia. Per rivedere Neres nel tabellino c’è stata un’attesa di diversi mesi. Il suo prime dura poche giornate. Nel Napoli c’è un livello alto, fino a questo momento Lucca non ha sfruttato le opportunità avute.

Spalletti? Credo che tra applausi, fischi e indifferenza, penso che al Maradona regnerà l’indifferenza come maggioranza.

Vergara? Penso che debba cambiare la mentalità del calcio italiano. È facile lanciare i giovani quando sono Pio Esposito, già formati. Vergara ha dimostrato di poter rientrare nelle rotazioni. Magari può essere il Bartesaghi del Napoli. All’esordio ha fatto l’assist a Lucca, non ricordo quanti giocatori hanno inciso così.

Per gli infortuni potrebbero esserci due fattori. I carichi di lavoro, per esempio, ma anche l’età media. Chi si è fatto male come per esempio De Bruyne, Lukaku, Lobotka, Rrahmani, hanno comunque un’età media alta”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

LIVE Napoli-Juventus: tutto pronto al Maradona

News

“Il gol è come il ketchup”: Hojlund cerca la scintilla contro la Juve

News

Roma e Napoli chiedono informazioni su Chiesa: il Liverpool riflette, Slot lo elogia

News

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus secondo Il Mattino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.