Contro la Juve, la sfida degli assenti la vince il Napoli

By Emilia Verde
Il Napoli giocherà stasera la sfida contro la Juve in piena emergenza infortuni, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da un punto di vista tecnico-tattico, sarà innanzitutto una sfida tra assenti: vince il Napoli 7-6 a mani basse, dovendo fare a meno di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret; alla Juve mancheranno Bremer, Vlahovic, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik. Rispetto per tutti, ma Conte è più dimezzato del visconte di Calvino”.

