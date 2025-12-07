Come prevedibile, Neres e Lang dall’inizio e Elmas per Lobotka

C’è emergenza, ma ormai pare davvero ci si sia abituati…semmai fosse possibile. Conte prepara gli undici di questa sera. Come prevedibile, ci saranno dei cambi rispetto a mercoledì. Sette, scrive il CdS: “Tutti attesi, annunciati. Torneranno dall’inizio in blocco i calciatori inizialmente in panchina in coppa con la sola eccezione di Lobotka, infortunato. Al posto di Lobo, unico regista di ruolo a disposizione considerando il precedente infortunio di Gilmour, ci sarà Elmas, già schierato in quella posizione contro il Como dopo l’uscita di Billy. I ragionatori sono soltanto due elementi dell’elenco infortunati: completato da Anguissa, De Bruyne, Meret, Gutierrez e Lukaku. Sette. Per quel che riguarda le scelte, dicevamo, torneranno titolari nel 3-4-2-1 di Conte Rrahmani e Buongiorno nel tris di centrali in difesa al fianco di Beukema (uno dei tre in campo anche in coppa); Di Lorenzo a destra e McTominay in mediana insieme con Elmas e Olivera, di nuovo a sinistra a tutta fascia dopo l’apparizione da centrale, da terzo di sinistra, contro il Cagliari; e in attacco Neres e Lang a sostegno di Hojlund. In porta ancora Milinkovic-Savic, il terzo uomo che mercoledì non ha riposato”

