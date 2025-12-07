Carannante a Stile TV: “Juve preoccupata, il Napoli sa tirare fuori le unghie. Conte farà risultato”

“Ho giocato e vinto tante partite contro la Juve. In particolare, ricordo l’1-0 di Maradona su punizione, era una Juve difficile da battere con calciatori come Boniek, Platini, Gentile, Cabrini, e fu una vittoria straordinaria. Negli spogliatoi sono stato per 5 anni di fronte a Diego, e quel giorno lui disse che avremmo vinto. Quando diceva una cosa, poi quella cosa succedeva. Quella punizione è irripetibile, fu una prodezza. Pecci gli disse che lui l’avrebbe calciata forte, mentre Diego gli chiese di appoggiargliela. Il Napoli di oggi ha saputo trovare sempre una soluzione vincente nei momenti di emergenza, e speriamo di ripeterci contro la Juve. Le assenze sono tante, ma in queste partite il Napoli riesce a tirare fuori le unghie e a fare la partita. La Juve deve preoccuparsi molto, ha qualche problema pur avendo Spalletti, mentre il Napoli è una squadra collaudata e giocherà in casa. Conte sicuramente vorrà dare battaglia e riuscirà a fare risultato. Lo vedo quasi più in difficoltà con la rosa al completo, rispetto a quando ci sono delle difficoltà. Domani penso che giocherà Elmas al posto di Lobotka, perché è quel calciatore che in qualsiasi ruolo sa fare la sua parte, come ha detto Conte. Vergara? Non ha ancora giocato una partita intera al di fuori della Coppa Italia, ed essendo una gara delicata potrebbe preferire Elmas. Se invece ha visto bene Vergara durante gli allenamenti, allora potrebbe propendere per lui. Elmas e McTominay sono propensi ad attaccare, e in quella posizione dovranno dare più equilibrio snaturandosi un po’. In questo momento dovranno adattarsi e credo che lo faranno bene”.