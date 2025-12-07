Adnkronos News

Cagliari-Roma oggi, il match in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Cagliari e Roma in campo oggi 7 dicembre alle 15 per il match (in diretta tv e streaming) valido per la 14esima giornata della Serie A. I giallorossi vanno a caccia di una vittoria per continuare la corsa nelle zone altissime della classifica. I sardi cercano punti per non essere risucchiati in zona retrocessione. 

Factory della Comunicazione

 

La Roma è reduce dalla sconfitta casalinga con il Napoli, il Cagliari ha perso una settimana fa sul campo della Juve. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

Adnkronos News

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

Adnkronos News

Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica:…

Adnkronos News

Dazi, Macron avverte la Cina: “Pronti a tariffe europee”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.