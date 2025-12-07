Cagliari-Roma oggi, il match in diretta
(Adnkronos) – Cagliari e Roma in campo oggi 7 dicembre alle 15 per il match (in diretta tv e streaming) valido per la 14esima giornata della Serie A. I giallorossi vanno a caccia di una vittoria per continuare la corsa nelle zone altissime della classifica. I sardi cercano punti per non essere risucchiati in zona retrocessione.
La Roma è reduce dalla sconfitta casalinga con il Napoli, il Cagliari ha perso una settimana fa sul campo della Juve.
