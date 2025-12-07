Adnkronos News

Benin, militari annunciano golpe. Ma fonti vicine al presidente: “Esercito regolare sta riprendendo il controllo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – In Benin un gruppo di militari ha annunciato in tv la rimozione dall’incarico del presidente Patrice Talon, al potere dal 2016, e ha comunicato che il tenente colonnello Tigri Pascal è stato nominato a capo di un “Comitato militare per la rifondazione”. Lo riferisce Radio France Internationale, parlando di una situazione che a Cotonou resta confusa. Sono stati uditi, riporta Rfi, colpi d’arma da fuoco nei pressi della zona del porto e della presidenza.  

Factory della Comunicazione

Dall’entourage del presidente dicono all’agenzia Afp che Talon è al sicuro e l’Esercito sta riprendendo il controllo della situazione. 

“Si tratta di un piccolo gruppo di persone, che controlla solo la tv – dice all’Afp una fonte militare dell’entourage di Talon – L’Esercito regolare sta riprendendo il controllo. La città (Cotonou) e il Paese sono sicuri, così come sono al sicuro il presidente e la sua famiglia”. 

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia ad Abuja, competete per il Benin, seguono con attenzione l’evolversi della situazione a seguito del colpo di Stato in corso da parte di forze militari. Il ministro Antonio Tajani è costantemente informato”. Lo riferisce su X la Farnesina, invitando per qualsiasi emergenza o segnalazione, a contattare l’Unità di Crisi al +39 06 36225 o [email protected] o l’Ambasciata al +234 803 5235848. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

Adnkronos News

Milano, detenuto evade dal carcere di Opera

Adnkronos News

F1 Gp Abu Dhabi, anche Sinner ‘in pista’: Jannik ospite d’onore

Adnkronos News

Orologio di Francis Ford Coppola da record, battuto all’asta per 10,8 milioni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.