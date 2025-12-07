Adnkronos News

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

(Adnkronos) – È stata ufficialmente inaugurata oggi l’area dedicata alle Regione Marche all’interno del padiglione 3 di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, in programma fino al 14 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 a Fieramilano Rho. In totale a testimoniare il saper fare marchigiano sono 41 imprese del territorio, compresi 10 nuovi ingressi e 29 espositori della collettiva organizzata da Regione Marche, presenti con il sostegno dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche. A livello provinciale 16 arrivano da Fermo, 10 da Macerata, 7 da Ancona, 4 da Ascoli Piceno e 4 da Pesaro Urbino. Al taglio del nastro hanno partecipato Silvano Bertini, dirigente del settore Industria, Artigianato e Credito della Regione Marche e Antonio Intiglietta presidente Ge.Fi Spa e ideatore della manifestazione. 

“Siamo felici di tornare ad accogliere le migliori produzioni marchigiane ad Artigiano in Fiera. Questo evento non solo celebra e valorizza le arti e i mestieri dall’Italia e dal mondo ma funge anche da catalizzatore per lo sviluppo territoriale e per la promozione di un’economia a dimensione umana, che valorizza l’artigianato come espressione di bellezza e bontà” ha commentato Antonio Intiglietta.  

“L’artigianato rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia delle Marche, una componente identitaria che racconta la storia, la creatività e il saper fare della nostra regione – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Giacomo Bugaro, nel messaggio inviato alla manifestazione – Per questo la partecipazione alla 30ª edizione di Artigiano in Fiera è un appuntamento imprescindibile per valorizzare le nostre eccellenze e promuovere le competenze che rendono unico il nostro territorio. Quest’anno sono presenti 41 imprese marchigiane, realtà che incarnano la ricchezza e la varietà del nostro settore artigiano: dall’artigiano che lavora direttamente la materia a chi opera in produzioni più complesse e strutturate. Come sottolineato dagli organizzatori, al centro non c’è solo l’artigianato, ma soprattutto l’artigiano, la sua professionalità e il suo impegno quotidiano. Le Marche, regione a forte vocazione manifatturiera, riconoscono nell’artigianato un pilastro strategico della propria economia. La partecipazione a questa importante manifestazione internazionale conferma la volontà di sostenere e promuovere un comparto che continua a generare valore, occupazione e qualità”. 

La presenza marchigiana ad Artigiano in Fiera è una vetrina completa sulle eccellenze regionali. Si spazia dai famosi distretti manifatturieri, come la calzatura (incluse le proposte vegane, anallergiche e nichel-free), la pelletteria e l’industria del cappello, alle immancabili specialità gastronomiche, che includono tartufo, vini e oli biologici, pasta artigianale, il ciauscolo, le celebri olive all’ascolana, formaggi, birre artigianali e cioccolato di qualità. A completare il panorama: creazioni orafe, profumi ed essenze, oggetti unici in legno e plexiglass, maglieria con filati naturali e innovative proposte di upcycling. Un’offerta originale in cui la tradizione artigiana incontra l’innovazione, l’estro delle nuove generazioni e la sostenibilità ambientale. L’area espositiva della Regione Marche è arricchita da un fitto palinsesto di eventi musicali, proiezioni video, lavorazioni dal vivo, racconti degli artigiani e degustazioni di prodotti tipici che si alternano tutti i giorni nelle diverse piazze. 

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: i nuovi visitatori possono ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click: basta inserire la propria email nella sezione ‘Ottieni il tuo pass gratuito’ per ricevere il Qr code da salvare sul cellulare e mostrare all’ingresso. Chi è già iscritto alla community, ha visitato le scorse edizioni o è cliente della piattaforma digitale, invece, ha già ricevuto il biglietto d’accesso direttamente via e-mail. I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto. Artigiano in Fiera vanta tra le media partnership quella di Rai Italia e Tgr, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell’evento.  

