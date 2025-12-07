NewsCalcioNapoli

Amarcord – 20 aprile 1958, Napoli-Juventus 4-3

By Giuseppe Sacco
0

No, non è mai stata e probabilmente, mai sarà, una partita come le atre. Napoli/Juventus è così. Attesa, partecipazione, sfottò, voglia di imprese…La Gazzetta fa riferimento ad una gara del passate e scrive: “Bertucco incendia l’entusiasmo del Vomero “Metà fuori del Vomero e metà, cinquantamila, sulle gradinate: una partita indimenticabile…”; così, con voce stentorea parte il commento di Vittorio Cramer per il cinegiornale dell’epoca. Allo stadio della Liberazione va in scena la più incredibile partita degli anni 50. Mancano quattro minuti alla fine, l’arbitro è Concetto Lo Bello, Napoli e Juventus hanno giocato al gatto col topo. Il gol del 4-3 lo segna Gino Bertucco, che raccoglie una corta respinta. Altri tempi: dietro alla porta ci sono almeno settanta-ottanta persone. Nell’attimo del gol danno sfogo alla loro pazza gioia”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Montella: “L’Italia è forte, ma non serena; Yildiz è speciale”

Calcio

Juventus: David in attacco, dubbio in mediana per Spalletti

Calcio

Come prevedibile, Neres e Lang dall’inizio e Elmas per Lobotka

Calcio

Damiani: “Stasera, Vergara sì, ma a gara in corso”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.