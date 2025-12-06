Adnkronos News

Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato “una possibile vendita al governo italiano” di missili “Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari”. E’ quanto si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca), che ha notificato il Congresso.  

Factory della Comunicazione

Viene precisato che “i
l governo italiano ha richiesto l’acquisto di 100 Agm-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (Jassm-Er)” e che la “possibile vendita” servirà a “sostenere gli obiettivi di politica estera e sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato Nato, una forza per stabilità politica e progresso economico in Europa”.  

E, prosegue la nota, “migliorerà le capacità dell’Italia di far fronte alle minacce attuali e future” con “sistemi avanzati di attacco a lungo raggio per l’impiego su caccia italiani, compresi, ma non solo, gli F-35”. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso” con Lady Macbeth

Adnkronos News

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive: 270 giorni per usarlo

Adnkronos News

“Europa cambi o la sua civiltà sarà cancellata”, il monito di Trump nella…

Adnkronos News

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte: feriti e danni alle ferrovie

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.