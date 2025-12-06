NewsCalcioNapoli

SSCN – Meno uno alla sfida contro la Juventus: per gli azzurri lavoro tecnico-tattico!

By Riccardo Cerino
0

Meno uno a Napoli-Juventus. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i bianconeri. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: sscnapoli.it

