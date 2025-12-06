NewsCalcioNapoli SSCN – Meno uno alla sfida contro la Juventus: per gli azzurri lavoro tecnico-tattico! By Riccardo Cerino il Dic 6, 2025 - 16:20:42 0 Condividi Meno uno a Napoli-Juventus. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i bianconeri. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico. Factory della Comunicazione Fonte: sscnapoli.it AllenamentoCalcioJuventusNapoli 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail