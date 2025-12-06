NewsCalcio

Serie A, Verona-Atalanta 3-1 (2-0): La Dea cade al Bentegodi

By Vincenzo Buono
Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Verona, che davanti al proprio pubblico supera l’Atalanta per 3-1 al termine di una gara decisa soprattutto nella seconda metà del primo tempo. In pochi minuti gli scaligeri costruiscono il successo con le reti di Belghali e Giovane, per poi chiudere i conti nella ripresa con Bernede. Inutile, ai fini del risultato, il rigore trasformato da Scamacca nel finale.

Il Bentegodi spinge subito i padroni di casa, che partono con aggressività e grande intensità. Nei primissimi minuti Bernede approfitta di una leggerezza di Kossounou, recupera palla e mette al centro un cross insidioso che la difesa nerazzurra riesce a respingere con affanno. L’Atalanta prova a prendere le misure e al 17’ va vicino al vantaggio: punizione di Zappacosta, colpo di testa preciso di Hien e risposta straordinaria di Montipò, che salva il risultato con un grande intervento.

La Dea cresce e al 26’ crea un’altra occasione con Lookman che serve De Ketelaere al limite: il tiro del belga viene deviato e termina di poco a lato. Ma proprio nel momento migliore degli ospiti arriva la svolta del match. Al 28’ Mosquera protegge palla in profondità e appoggia per Belghali, che con una finta secca salta il difensore e batte Carnesecchi con un mancino preciso per l’1-0.

L’Atalanta accusa il colpo e fatica a reagire. Al 36’ arriva anche il raddoppio: rimessa laterale lunga, la difesa respinge corto e Giovane, dal limite, lascia partire un destro potente che trova una deviazione decisiva e sorprende ancora Carnesecchi. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 per il Verona, tra l’entusiasmo del pubblico.

Nella ripresa l’Atalanta prova a cambiare volto alla gara con un triplo cambio: Kolasinac, Scamacca e Pasalic entrano per dare peso ed energia. Ma il Verona continua a spingere e al 47’ Mosquera sfiora subito il tris. Gli orobici rispondono con Niasse, ma ancora Montipò si oppone con un intervento decisivo sulla linea.

Il colpo del definitivo 3-0 arriva al 71’: Giovane riparte sulla destra e serve Bernede al limite, il francese con un rasoterra preciso trova l’angolino basso e firma il tris. Nel finale un tocco di mano in area regala all’Atalanta il rigore, trasformato da Scamacca per il 3-1.

Il successo permette al Verona di muovere finalmente la classifica e di staccare la Fiorentina all’ultimo posto. Per l’Atalanta, invece, una sconfitta pesante che conferma un momento di difficoltà e poca brillantezza.

