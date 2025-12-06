Adnkronos News

Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo e oggi, sabato 6 dicembre, affronta il Como. I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in campionato contro il Pisa e in Coppa Italia contro il Venezia). Dall’altra parte, gli ospiti aggancerebbero i nerazzurri al terzo posto con un successo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Inter-Como, in campo oggi alle 18:  

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu. 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Inter-Como sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 6 dicembre: ultima puntata, sorprese e finalisti

Adnkronos News

Ballando con le stelle, stasera 6 dicembre: ripescaggio e semifinale

Adnkronos News

Atreju 2025, al via oggi a Roma la kermesse di Fratelli d’Italia: ospiti e…

Adnkronos News

Verissimo, sabato 6 dicembre: ospiti e interviste di oggi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.