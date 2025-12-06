Serie A, Inter-Como 4-0 (1-0): la Thu-La travolge i lariani

Inter-Como non è stato soltanto un confronto tra una big del calcio italiano e la rivelazione più sorprendente del campionato, ma anche una sfida tra due allenatori giovani e ambiziosi, carichi di idee e personalità. A San Siro, davanti a un pubblico delle grandi occasioni, si giocavano molto entrambe: i nerazzurri inseguivano la vetta momentanea della classifica, mentre i lariani puntavano al dodicesimo risultato utile consecutivo per consolidare un sorprendente terzo posto.

L’avvio è subito tutto a tinte nerazzurre. Dopo meno di un minuto Bastoni lancia Thuram, che con un velo geniale libera Lautaro: pallonetto sull’uscita di Butez, pallone alto di pochissimo. È solo il primo avvertimento. Al 3’ Barella va ancora vicino al gol, ma trova la risposta prodigiosa del portiere del Como. L’Inter spinge con continuità e al minuto 11 trova il meritato vantaggio: ripartenza condotta da Luis Henrique, assist per Lautaro e destro preciso del capitano che batte Butez per l’1-0.

Il Como prova a reagire aumentando il possesso palla, ma nella prima frazione fatica a trovare varchi contro una difesa interista solida e ordinata. La gara resta intensa anche sul piano fisico, con alcune ammonizioni e momenti di nervosismo, ma il risultato non cambia fino all’intervallo.

A inizio ripresa Fabregas prova a cambiare volto alla partita inserendo Vojvoda e Diao. L’Inter, però, continua ad attaccare: Dimarco e Lautaro sfiorano il raddoppio, mentre dall’altra parte Douvikas ha una buona occasione che termina alta. Il Como dà segnali di crescita, ma proprio nel suo momento migliore arriva il colpo che taglia le gambe ai lariani. Da calcio d’angolo di Dimarco nasce il 2-0: Thuram è il più rapido di tutti e da due passi anticipa Butez.

Da quel momento il match si trasforma in un monologo nerazzurro. L’Inter controlla, affonda e colpisce ancora. Lautaro va vicino alla doppietta, fermato solo da un intervento straordinario di Butez, poi all’80’ arriva il tris con il destro secco e imprendibile di Çalhanoğlu. Poco dopo anche Carlos Augusto entra nel tabellino con il 4-0 che chiude definitivamente i conti.

San Siro applaude una squadra concreta, feroce e lucida. L’Inter vola momentaneamente in testa, mentre il Como, nonostante una prova generosa, deve arrendersi alla superiorità dei nerazzurri.

