Adnkronos News

Sassuolo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Scende in campo la Fiorentina. Oggi, sabato 6 dicembre, i viola volano a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo – in diretta tv e in streaming – nella 14esima giornata del campionato italiano. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Bergamo, dove è stata battuta per 2-0 dall’Atalanta e si trova al penultimo posto in classifica con 6 punti dopo un inizio di stagione disastroso, che ha portato all’esonero di Pioli e all’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Torino. Il Sassuolo di Grosso invece ha perso a Como 2-0 nell’ultimo turno e si trova in decima posizione con 17 punti. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Sassuolo e Fiorentina è in programma oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

 

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 6 dicembre: ultima puntata, sorprese e finalisti

Adnkronos News

Ballando con le stelle, stasera 6 dicembre: ripescaggio e semifinale

Adnkronos News

Atreju 2025, al via oggi a Roma la kermesse di Fratelli d’Italia: ospiti e…

Adnkronos News

Verissimo, sabato 6 dicembre: ospiti e interviste di oggi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.