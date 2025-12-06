Salvione: “Mainoo piace al Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

La mediana del Napoli da chi sarà composta domani sera?

“Faccio fatica a pensare che non possa essere McTominay, quindi mi aspetto una scelta logica da parte di Conte. È vero che Vergara l’altra sera ha mostrato le sue qualità, però passare dal debutto in Coppa Italia contro il Cagliari a una partita da titolare contro la Juventus in campionato sarebbe un salto un po’ troppo affrettato. Per cui, secondo me, Conte farà bene a scegliere un giocatore che ha più esperienza in appuntamenti del genere. È una scelta forzata, perché Elmas non è un centrocampista puro al 100%, anche se ha ottime qualità per adattarsi. Mi aspetto quindi McTominay. L’altro tema riguarda le fasce: a destra ci sarà sicuramente il capitano Di Lorenzo, mentre a sinistra non mi aspetto novità. Mi aspetto la conferma di Olivera, con Spinazzola pronto a subentrare dato che sta recuperando forma. Credo che domani vedremo lo stesso Napoli di queste settimane: Olivera a sinistra, il terzetto difensivo che conosciamo. L’unica novità, secondo me, resta in mezzo al campo.”

Il tridente, che sta facendo molto bene nelle ultime settimane, dovrebbe essere confermato?

“Sì, abbiamo tutti i segnali che portano a pensare a una conferma. È una squadra che ha trovato una sua struttura. In questi giorni sul Corriere dello Sport ho scritto che probabilmente Conte, nel momento in cui ha scelto questo cambiamento tattico nato dall’emergenza, ha fatto i suoi calcoli, secondo me questa soluzione potrebbe diventare una linea guida definitiva. Analizzando la rosa, il Napoli sembra già costruito per giocare con questo modulo. Hai cinque centrali di ruolo; Olivera e Di Lorenzo possono fare i braccetti; a destra hai Di Lorenzo, Mazzocchi ed eventualmente Politano, a sinistra Olivera, Spinazzola e magari anche Gutierrez quando sarà pronto. In mezzo, quando rientreranno tutti, avrai Lobotka, McTominay. Sulla trequarti puoi alternare McTominay ed Elmas. In attacco, come prime punte, hai Højlund, Lucca e Lukaku. Insomma, questa soluzione nata dall’emergenza potrebbe diventare definitiva perché la rosa è predisposta per sostenerla. A volte, nella sfortuna degli infortuni, la dea bendata ti aiuta a trovare nuove certezze.”

In casa Napoli si è fatto di necessità virtù, la squadra ha trovato una quadra definitiva grazie anche alle difficoltà?

“Sì, penso che Conte abbia tutto il merito perché nelle difficoltà Napoli ha sempre trovato soluzioni. Questa è una soluzione nata dall’emergenza, ma lui, osservando la rosa, può permettersi di renderla definitiva. Senza dimenticare che il Napoli, volendo, può sempre tornare a giocare con il 4-3-3 o il 4-1-4-1.”

Sta riecheggiando la voce che vorrebbe Kobbie Mainoo al Napoli già a gennaio. Ci sono aggiornamenti? Il Napoli ha abbandonato la pista Pellegrini?

“Mainoo piace al Napoli, i rapporti tra i club sono ottimi e per questo, è un nome caldo per gennaio, ma occhio alla questione degli indici di liquidità. Con il Manchester United c’è un ottimo rapporto tra i club, quindi è uno degli obiettivi principali per gennaio. È chiaro però che il Napoli dovrà attendere eventuali sviluppi legati alla questione degli indici di liquidità, bisogna capire se ci saranno problemi o meno. Detto ciò, Mainoo è tra i preferiti. Mi aspetto che il Napoli prenda un centrocampista e credo possa essere proprio lui, anche perché sarebbe inseribile in lista come Under. In caso invece arrivasse un calciatore ‘Over’, allora il Napoli sarebbe costretto a cedere qualcuno.”

La sfida di domani sera è più importante per il Napoli o per la Juventus?