Adnkronos News

Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna il sereno: previsioni meteo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Via le nubi con il Maestrale, sull’Italia torna il sereno. Il ponte dell’Immacolata si preannuncia all’insegna dell’alta pressione, con temperature in deciso rialzo e anomale per il periodo. Più caldo, quindi, a partire dalla prima domenica del mese e tempo via via più caldo, soleggiato e stabile. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 6 dicembre, e per i giorni a venire. 

Factory della Comunicazione

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sabato ventoso per correnti di Maestrale, il vento che proviene da Nord-Ovest e che spazzerà via tutte le nubi della precedente perturbazione. 

Il vento di Maestrale è associato alla rimonta dell’alta pressione da ovest: nei prossimi giorni stop alle perturbazioni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo. 

Nelle prossime ore gli ultimi ricordi dell’intensa perturbazione transitata sull’Italia saranno vividi solo al Sud: si prevedono degli acquazzoni ancora tra Sicilia, Calabria e Puglia ma in via di esaurimento. Il vento, che sarà forte soprattutto al meridione, spingerà via poi anche queste piogge. 

Domenica il vento si attenuerà e assisteremo al passaggio di una perturbazione tra Svizzera e Germania: il cielo diverrà un po’ più velato al Nord e avremo qualche nevicata sulle Alpi di confine, specie in Valle d’Aosta. Per il resto la prima domenica di dicembre sarà bella e ancora più mite. 

Dalla Festa dell’Immacolata inizierà una fase “quasi nordafricana”: le temperature, specie in montagna e localmente al Centro-Sud, saliranno fino a 10-12°C oltre le medie del periodo; da martedì 9 dicembre lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri, una quota eccezionale per dicembre, tipica ma alta anche per il mese di luglio. Inutile dire che farà caldo per il periodo in montagna. A Cortina si prevedono fino a 10-15 gradi di giorno da martedì in poi. 

La fase di alta pressione con temperature anomale e calde continuerà almeno fino a venerdì 12 dicembre; non è escluso che possa durare fino a metà mese, ma per questa tendenza dobbiamo attendere conferme dai modelli meteorologici a lunga scadenza. 

Per adesso, godiamoci il ribaltone portato dai venti di Maestrale e dall’espansione dell’anticiclone verso l’Italia: il Ponte dell’Immacolata è salvo, soleggiato, via via più caldo e decisamente piacevole. 

Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, ventoso in Romagna. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, soffia il Maestrale. Al Sud: residui piovaschi su Puglia, Calabria e Sicilia; Vento di Maestrale.  

Domenica 7. Al Nord: passaggio di velature, neve sulle Alpi di confine. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ulteriore miglioramento con prevalenza di sole; isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria. 

Lunedì 8. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole. 

Tendenza: alta pressione con tempo stabile. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso” con Lady Macbeth

Adnkronos News

Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari

Adnkronos News

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive: 270 giorni per usarlo

Adnkronos News

“Europa cambi o la sua civiltà sarà cancellata”, il monito di Trump nella…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.